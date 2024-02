Hamburg. Was „punk“ sein bedeutet, wie man Zigaretten klaut und von wem Diggen heimlich Fan ist: Vier Musiker schwelgen in Erinnerungen.

Treffen sich vier Männer auf dem Kiez in Hamburg. Einer kommt aus Hamm, einer aus Eppendorf, einer aus der Schanze und der letzte aus Hemmoor in Niedersachsen. Was klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes, bildet in Wahrheit die Kulisse für einen wirklich witzigen Abend: Diggen, der ehemalige Frontsänger der Punkrock-Band Slime, nahm zusammen mit den Musikern Jan Delay und Swiss am Montagabend einen Live-Podcast im Schmidt Theater auf. Moderiert von Thees Uhlmann.