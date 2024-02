Hamburg. Der Theatermacher starb überraschend mit nur 61 Jahren. Die Theaterwelt, insbesondere auch in Hamburg, ist traurig und erschüttert.

„Ja nichts ist ok“ ausgerechnet mit diesem Titel ist ein Theaterabend überschrieben, der erst vor zwei Wochen Premiere an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz feierte. Und von dem man nun weiß, dass es René Polleschs letzter sein wird. Am Montagmorgen ist der Intendant, Autor und Dramatiker im Alter von 61 Jahren „plötzlich und unerwartet“ gestorben, wie das Theater mitteilte. Der Schock sitzt tief, auch in der Hamburger Theaterwelt.