Hamburg. Das Leipziger Gewandhausorchester, Andris Nelsons und der Geiger Leonidas Kavakos agieren im Großen Saal mit zwei Publikumslieblingen.

Es gäbe durchaus gewagtere und im Überraschungsbereich bessere Konzertideen als die traditionelle Kombination von Tschaikowskys Fünfter mit dessen Violinkonzert, zwei garantiert sichere Nummern. Doch wenn man Andris Nelsons ist und mit einem derart traditionellen Traditionsorchester wie dem Leipziger Gewandhaus auf Europa-Tournee geht, will man dieses Rad vielleicht auch nicht dringend von Grund auf neu erfinden, sondern möchte auswärts lieber mit dem vertrauten und allseits beliebten Tafelsilber glänzen. Eine kleine, sehr gediegene Runde durchs Spätromantik-Museum stand also an, in der Abteilung „Meisterwerke des 19. Jahrhunderts“, mit gleich zwei reinen Tschaikowsky-Abenden hintereinander in der Elbphilharmonie.