Hamburg. „Happy Birthday“, sanft vom Publikum gesungen: Die Wiederaufführung von John Neumeiers „Odyssee“ als Gratulation in der Staatsoper.

Ein wenig feierlich wird es nur kurz, da ist der Saal schon abgedunkelt. Wie immer betritt John Neumeier den Zuschauerraum der Staatsoper kurz vor Beginn der Vorstellung und nimmt seinen Platz ein. Da raunt ein sanft gesungenes „Happy Birthday!“ durch die Reihen. Der so Geehrte bleibt an seinem Platz – schließlich sollte auch an diesem Tag die Kunst im Vordergrund stehen. John Neumeier, im 51. Jahr Intendant des Hamburg Balletts, begeht zeitgleich mit der Wiederaufnahme seiner „Odyssee“ an diesem Sonnabend seinen 85. Geburtstag. Erst beim aufbrandenden Schlussapplaus, als ihm der ganze stehende Saal huldigt, wagt er ein offenes Lächeln der Freude über den Zuspruch. Bevor er sich wieder seinem Ensemble zuwendet und es wie gewohnt mit Schwung nach an die Rampe zieht.