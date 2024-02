Hamburg. „Ich sehe was, was du nicht siehst“, das Kunstspiel zum Mitmachen. Diese Woche: „Germania und die Trauerfichten“ von Ann Böttcher.

Die schwedische Künstlerin Ann Böttcher, Jahrgang 1973, arbeitet mit feinen, detaillierten Bleistiftzeichnungen sowie mit Collagen und Textilien. Thematisch ist der Wald ein immer wiederkehrendes Thema in ihrem Werk und darin besonders die Fichte. Die Künstlerin verbindet dieses Motiv mit politischen und kulturellen Projektionen auf die Natur und in diesem Zusammenhang besonders dem Nationalsozialismus sowie der Verbindung der Romantik mit Nationalismen. Schon früh waren die Bilder Caspar David Friedrichs Bezugs- und Ausgangspunkte für Böttchers Schaffen; so entstand etwa ihre Zeichnung „Pause“ (2000) nach dem Friedrich-Gemälde „Frühschnee“ (um 1827), weil der Bildausschnitt sie an einen Wald aus ihrer Kindheit erinnerte.