Hamburg. In der Uraufführung von „Die gläserne Stadt“ wimmelt es von Anspielungen auf Hamburger Skandale. Mit dabei: ein Mann mit Augenklappe.

Ein ausgehöhlter Bauch eines Containerschiffs erhebt sich auf der Bühne des Schauspielhauses. Roh und irgendwie modrig gähnt er das Publikum an. Eine Reinigungskraft schrubbt die versifften Wände. An diesem unwirtlichen Ort hält ein Bankier Hof und lädt eine illustre Runde aus Reedern, einem Investor, einem Anwalt und einer Krankenhausmanagerin zu einem Geheimtreffen ein. Und bald dämmert es dem Publikum der Uraufführung von „Die gläserne Stadt“ von Felicia Zeller nach „Der Revisor“ von Nikolai Wassiljewitsch Gogol in der Regie von Viktor Bodo: gemeint ist mit der Stadt im Titel Hamburg.