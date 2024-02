Hamburg. Nach dem Besucherärger in der Friedrich-Ausstellung der Hamburger Kunsthalle äußert sich Kurator Markus Bertsch – und räumt Fehler ein.

Am 15. Dezember 2023 hatte die große Jubiläumsausstellung „Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit“ in der Galerie der Gegenwart eröffnet. Fünf Wochen vor Schluss haben schon 185.000 Menschen die Schau gesehen, ein großer Erfolg. Doch zuletzt waren Besucher wegen überfüllter Räume, Gedränge am Eingang und langer Wartezeiten frustriert und kritisierten die Organisation der Kunsthalle. Markus Bertsch, Kurator und Leiter der Sammlung 19. Jahrhundert, der die Ausstellung zusammen mit Johannes Grave und Ruth Stamm entwickelt hat, nimmt dazu Stellung.