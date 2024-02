Hamburg. Der Schauspieler traf seine Ehefrau Anna Loos zur Paartherapie auf der Bühne. Das war manchmal ganz lustig. Und manchmal gar nicht.

Der Jan, der Josef, der liefert: Der ist ja ein guter Schauspieler, zum Beispiel in der Literaturverfilmung „Der Turm“. Wer zufälligerweise zu den Anti-Boernes gehört, also den nicht dem Münsteraner „Tatort“ Verfallenen, der könnte das manchmal vergessen. Nach der Tellkamp-Saga widmet sich Jan Josef Liefers nun Nick Hornbys Ehekrisenroman „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ – konsequenterweise mit seiner Frau, der Schauspielerin Anna Loos („Helen Dorn“). Mit ihrer szenischen Lesung machten die Berliner nun in Hamburg Station.