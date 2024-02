Hamburg. Die Kinderanimationsserie wird real. 2024 kommen Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky und Zuma zu Besuch. Was Fans erwartet.

Für die einen ist es Reizüberflutung, für die anderen der rettende Notnagel bei der Kindererziehung – „Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten“. Der hündische Unterhaltungsspaß für kleine Tierfreunde ist normalerweise als Animationsserie bei Super RTL zu sehen, bekommt jetzt aber seinen großen Bühnenmoment in der Barclays Arena in Hamburg.

„Das große Piratenabenteuer“ kommt in den Herbstferien in die Hansestadt und verspricht seinem jungen Publikum samt Ü-18-Begleitung Mitmachspaß und vermutlich auch den ein oder anderen Ohrwurm.

Paw Patrol in Hamburg: Ticketpreise und drei unterschiedliche Shows

Paw Patrol, das sind die Hunde Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky und Zuma. Gemeinsam mit dem zehnjährigen Jungen Ryder sind sie regelmäßig für Mensch und Tier in der Abenteuerbucht im Einsatz. In Kanada gestartet, gehören sie seit 2016 auch zum deutschen TV-Programm – ganz zur Freude ihrer kleinen Fans.

Das Repertoire an Merchandising ist unendlich groß, und die Charaktere der Serie sind echte Helden – am 29. September 2024 dann auch zum Anfassen in Hamburg. Hier feiert die Show ihre Premiere, bevor es am 22. Oktober weiter nach Kiel in die Wunderino Arena geht.

Geplant sind in beiden Städten jeweils drei Shows. Morgens um 10 Uhr, mittags um 13 Uhr und nachmittags um 16 Uhr. Die Aufführung soll rund eine Stunde dauern und ist in zwei Akte unterteilt. Eine kurze Pause trennt die beiden Teile voneinander. Die Tickets kosten zwischen 38,40 Euro und 62,40 Euro.

Paw Patrol – „Das große Piratenabenteuer“ in Hamburg: Darum geht es

Statt ihre Helden nur vor dem Fernseher zu verfolgen, sind die Zuschauer diesmal hautnah dabei und sollen eine „echte Schatzsuche“ miterleben. Der Veranstalter verspricht eine „action- und energiegeladene Live-Theateraufführung“.

Und darum geht es: „Gerade als Bürgermeisterin Gutherz klar Schiff für die große Feier zum Piratentag in der Abenteuerbucht macht, stürzt Käpt’n Tollpatsch in eine dunkle und geheimnisvolle Höhle. Natürlich eilt die Paw Patrol sofort zur Hilfe: Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky und Zuma können Käpt’n Tollpatsch retten und entdecken dabei eine geheime Piratenschatzkarte, die sie in ein fantastisches Abenteuer führt. Leider hat auch Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbarort von der Karte erfahren und will den Schatz nun natürlich unbedingt als Erster finden – der Wettlauf beginnt.“

Für den großen Auftritt gebe es ein „farbenfrohes Bühnenbild, kombiniert mit einer Hightech-Videowand“. Es wird ein Großprojekt, bei dem alle Anwesenden gefragt sind, so viel ist klar. Denn die Zuschauer lernen nicht nur verschiedene Piratensprüche, sie tanzen auch den Piraten-Boogie und müssen mit darauf achten, dass die engagierte Hundetruppe auch der Schatzkarte folgt und auf dem richtigen Weg bleibt. Ein nicht zu unterschätzender Job.