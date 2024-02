Hamburg. Mario Barth unterhält die Barclays Arena, Enter Shikari fegt durch die Sporthalle, und WizTheMc rappt im Mojo. Was in den nächsten Tagen geboten wird.

Der Mario nimmt gern ein Barth in der Menge, und wenn Sie den Spruch jetzt platt fanden, dann warten Sie ab, was am Sonnabend noch in der Barclays Arena an Pointen kommt. Lachen zählt aber zu den erneuerbaren Energien, die man bei Vienna Teng im Kent Club aufladen kann oder beim Toben mit Enter Shikari in der Sporthalle wieder abgeben. Auch Nachdenkliches und Bestürzendes ist bei den Ausstellungen und Filmabenden in den kommenden Tagen zu erleben. Eine Auswahl.