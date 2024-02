Hamburg. Ein Ermittlerinnen-Duo der Kontraste: König ist ultrahart, Böwe soft. Und eine Junkie-Mutter will das große Ding drehen. Sehenswert!

Einmal sitzen die gerade, nach Bukows Abschied, als Ermittlerinnenduo neu aufgestellten Kommissare König (Anneke Kim Sarnau) und Böwe (Lina Beckmann) im Café. Der lokale Zuhälter soll ein paar Infos rüberwachsen lassen, es geht um eine ehemalige Mitarbeiterin, wenn man das denn so nennen kann. Böwe isst genüsslich Kekse, und in diesem Kauen liegt Genuss, Ruhe und auch so etwas wie Optimismus.