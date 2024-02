Hamburg. Die für den 1. März geplante Veranstaltung „Erlesene Literatur“ mit Lars Eidinger wird verschoben. Was Ticket-Inhaber jetzt wissen müssen.

Der für den 1. März in der Laeiszhalle Hamburg geplante Auftritt des Schauspielers Lars Eidinger („Babylon Berlin“) in der Reihe „Erlesene Literatur“ mit Texten von Bertolt Brecht kann an dem Termin nicht stattfinden. Der gefragte Berliner Theater- und Filmschauspieler muss „kurzfristige Filmverpflichtungen“ wahrnehmen, wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab.