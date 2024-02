Hamburg. Beeindruckend: Pianist David Stromberg brachte in seiner dreiteiligen Reihe ein fast vergessenes Instrument zum Klingen.

Von einem Klavier, das ein Orchester zwar nicht ersetzen, seiner Klangfülle und -vielfalt aber so nah wie möglich kommen kann, haben vor allem die Pianisten der Spätromantik schon immer geträumt. Was die weit entwickelten exzellenten Flügel um die Wende zum 20. Jahrhundert an Volumen bereits zu bieten hatten, reichte dem 1863 geborenen ungarischen Komponisten Emanuel Moór allerdings nicht aus. Und da er neben seiner schöpferischen Begabung auch ein Tüftler und Erfinder war, zerlegte er mithilfe eines Tischlers seinen heimischen Flügel und baute den Prototypen eines Duplex Pianos mit demselben Saitensatz, aber zwei Manualen, die sich mit einer raffinierten Pedalmechanik koppeln lassen und Doppelklänge erzeugen konnten. Das verstärkte die Kraft des Klangs und erzeugte auch mithilfe des eine Oktave höher klingenden oberen Manuals eine Wirkung, als spielten zwei anstelle eines Pianisten an diesem Instrument.