Hamburg. Mit dem Buch „Gomorrha“ wurde Roberto Saviano weltberühmt. Jetzt widmet sich der Mann, der unter Polizeischutz steht, den Mafiajägern.

Als die Todesnachricht am 23. Mai 1992 um die Welt ging, war niemand überrascht. Schon gar nicht in dem Teil der Welt, in dem Todesnachrichten dieser Art an der Tagesordnung waren. Am 23. Mai 1992 explodierten 500 Kilogramm Sprengstoff unter einer Autobahn in Sizilien. Fünf Menschen starben. Der Jurist und Mafiajäger Giovanni Falcone, seine Frau Francesca und drei Leibwächter. Falcone gilt seitdem als Ikone des Kampfs gegen das Verbrechen, ja: als Märtyrer.