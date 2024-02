Hamburg. Trotz kürzlich überstandener Stimmband-OP steht Country-Größe Rhiannon Giddens mit ihrer Band auf der Bühne – und überzeugt vollkommen.

Vor acht Wochen erst musste sich Rhiannon Giddens an den Stimmbändern operieren lassen, doch ihr kräftiger Gesang wird beim Konzert in der ausverkauften Elbphilharmonie dadurch nicht beeinträchtigt. Nur um eine Pause bittet die vielseitige amerikanische Sängerin nach einer Dreiviertelstunde. Bis dahin hat sie schon manchen Begeisterungssturm entfacht: mit ihrer mitreißenden Musik zwischen Soul, Bluesrock, Cajun und Country; mit ihrer umwerfenden Stimme und mit ihren charmanten Ansagen, in denen sie ihre Songs erklärt.