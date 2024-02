Hamburg. Der auf Bayreuth abonnierte Tenor Klaus Florian Vogt kam mit einem Wagner & Co.-Programm in die Elbphilharmonie

Das Pensum dieses Wagner-und-umzu-Konzerts, überschaubar anstrengend, singt ein bayreuthgestählter Heldentenor wie Klaus Florian Vogt wahrscheinlich locker auf einem Stimmband ab und geht danach ernsthaft üben. Erstaunlicher war bei Vogts Auftritt am Freitag in der Elbphilharmonie eher, wie weit unterhalb dieser Augenhöhe die Symphoniker Hamburg und erst recht deren Gastdirigent Christoph Gedschold mit der Akustik und der Binnenbalance zu rangieren hatten, bevor alles halbwegs wie gedacht ineinandergriff. Immerhin ist Gedschold ansonsten Musikdirektor der Oper in Wagners Geburtsstadt Leipzig.