Hamburg. Lichthof Theater stellt Pläne vor, die das Rentzel-Center in einen Produktions- und Spielort für die freie Szene verwandeln könnten.

Die Idee ist bestechend – und das Konzept ist es auch. Es ist kein Geheimnis, dass Matthias Schulze-Kraft, künstlerischer Leiter des Lichthof Theaters, seit Langem auf der Suche ist nach einem neuen Ort für sein Theater, das in unzureichenden Räumen in Hamburg-Bahrenfeld residiert. Nun scheint er ihn gefunden zu haben. In der Rentzelstraße 36, zwischen Uni-Viertel und Fernsehturm, könnte, wenn es gut läuft, eine neue, bislang in Hamburg fehlende Mittelbühne entstehen – also eine Bühne mittlerer Größe, die die Lücke zwischen dem großen, international produzierenden Tanker Kampnagel und kleineren Bühnen wie Hamburger Sprechwerk oder Monsun Theater als zentralen Orten für die freie Szene der darstellenden Künste Hamburg schließt.