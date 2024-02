Hamburg. Dieser Mann malte die Seele Spaniens: Hamburger Ausstellungshaus will Künstler Ignacio Zuloaga, Freund von Gauguin, bekannter machen.

Ein stattlicher Mann mit dunklem Haar, in weißem Hemd und schwarzem Mantel, begegnet einem gleich am Eingang der Ausstellung. Seine Körperhaltung ist aufrecht und doch lässig, sein Blick ist direkt auf die Betrachter gerichtet, es ist ein stolzer und selbstbewusster Blick, aus Augen, die viel gesehen zu haben scheinen. Der Mann könnte ein Bonvivant sein, der sich im Montmartre herumtrieb, ein verwegener Stierkämpfer, ein Künstler, der sich in den Salons mit den Schönen und Reichen ebenso wohlfühlte wie bei den einfachen Leuten, die er porträtierte.