Hamburg. Der Soulbruder kommt mit Streichquartett. Luciano rappt in der Arena. Sebastian Schnoy erfindet die „Demokra-KI“: der Terminplaner.

Was Neues, was Gebrauchtes, was Blaues. Oder einfach was Buntes. Diese Kulturwoche wird ein Fest mit einem Barmbeker Soulbruder in der Laeiszhalle, einem Berliner Hip-Hop-Star in der Barclays Arena, mit kritischen Diskursen auf Kampnagel oder tot wie lebendig im Schauspielhaus. Unsere Auswahl.