Hamburg. In den USA gab es für „Demon Copperhead“ den Pulitzer. Die deutsche Übersetzung gilt nun als eine der größten Hoffnungen des Jahres.

Damon Fields ist einer, der weitermacht mit dem Leben, immer weiter. Er lässt sich nicht unterkriegen, könnte man sagen. Er nimmt alles so, wie es kommt. Wenn es sein muss, fährt er per Anhalter durch halb Tennessee. Um ein neues Zuhause zu finden. Damon Fields ist ein Doppelgänger David Copperfields, jener Figur der Weltliteratur, Charles Dickens‘ berühmtem Waisenjungen. Ein Kind ohne familiäres Obdach, aus dem ein junger Mann wird, der nie vergisst, dass auf nichts und niemanden Verlass ist. Man nennt ihn früh, es ist nicht unbedingt freundlich gemeint, Demon Copperhead. Wegen seines roten Haars. „Demon Copperhead“ heißt auch der weltweit, aber insbesondere in den USA sehr erfolgreiche Roman, der nun auf Deutsch erscheint. Er ist, so abgedroschen es klingt: ein Ereignis.