Hamburg/Berlin. Auch an Hamburgs Bühnen wird in den kommenden Tagen protestiert. Es geht um gravierende Missstände und faire Arbeitszeiten.

Wer in den kommenden Tagen eines der Hamburger Staatstheater besucht, könnte dort auf Mitarbeiter treffen, die ein großes X aus Absperrband am Körper tragen. Und Flyer verteilen. Vielleicht wird nach dem Schlussapplaus auch eine kurze Rede ans Publikum gerichtet. Denn erstmals haben sich gleich drei Gewerkschaften zusammengetan, um auf gravierende Missstände in ihrem Berufszweig hinzuweisen.