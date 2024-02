Hamburg. Ein Klassiker, der nie enttäuscht: Beim Musik-Gipfel der Geschmäcker schenken sich Kultursenator und Literaturhauschef wieder nichts.

Wie sehr das Hamburger Kulturpublikum nach dieser Veranstaltung lechzt, ließ sich vor deren Beginn am Montagabend an zwei Umständen ablesen. Da wäre zum einen der Aspekt der Verdoppelung. „Brosda & Moritz“, wie das musikalische Country-versus-Schlager-Duell jetzt einfach nur noch heißt, erhielt, Donnerwetter, einen zweiten Termin. Eine Zusatzshow, sozusagen. Sie wurde vor Wochen terminiert, sie war ebenso schnell ausverkauft. Und dann war da noch die Hatz auf die besten Plätze: Anderthalb Stunden vor Showbeginn war der Saal des Literaturhauses bereits gefüllt. Mit Stammpublikum, also mehr älteren als jüngeren Leuten. Mit Udo-Jürgens-Fans, nicht denen von Helene Fischer.