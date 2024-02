Hamburg. „Brutalism“ hieß das Debüt von Idles, das die Engländer zur aufregendsten Band der Stunde machte. Jetzt erscheint „Tangk“ – bäääm.

Niemand sollte sich fragen, warum de Indierock-Kids von heute so allerbestens auf Idles klarkommen, die Band aus dem britischen Bristol. Wir erklären es hier dennoch kurz und bündig: Postpunk (angeblich lehnen die Musiker selbst die Bezeichnung ab) ist eine Spielart der Gitarrenmusik, die in jeder Generation ihre Parteigänger findet. Weil sie auch in einer Zeit, in der die Popmusik die Gitarre doch eigentlich schon an den Nagel gehängt hat, diese tolle Energie zu entwickeln vermag.