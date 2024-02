Hamburg. Twitch-Streamer „Staiy“ zockt am Computer, ein klassisches Orchester und eine Geräuschemacherin liefern den passenden Live-Sound.

Wenn das Publikum fast ausschließlich aus Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren besteht, wenn die wenigen Erwachsenen im Saal ein paar begleitende Lehrer und Eltern sind, dann ist vielleicht etwas anders in der Elbphilharmonie, als an einem anderen Abend, an dem ein Konzert mit Kammerorchester auf dem Programm steht.