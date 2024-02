Hamburg. Im Phoxxi eröffnet „The End of the World“. Die Fotografien von Claudia Andujar (92) regen zum Nachdenken über Umgang mit Indigenen an.

„The End of the World“, das Ende der Welt. Der Ausstellungstitel ist so dystop wie mehrdeutig. Hat sich nicht längst eine Weltuntergangsstimmung breit gemacht angesichts wiedererstarktem Rechtsradikalismus, verknappter Ressourcen, wirtschaftlicher wie sozialer Unsicherheit, Klimawandel und Umweltzerstörung? In Deutschland, aber auch überall auf dem Planeten? Zum Beispiel in Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro lange Zeit eine katastrophale, profitgesteuerte Politik walten ließ, die keine Rücksicht auf Mensch und Natur nahm.