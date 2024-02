Hamburg. Planungssicherheit? Gibt’s schon lange nicht mehr. Es knirschte auch diesmal hinter den Kulissen. Nun steht fest: 2024 wird storniert.

Das Harbour Front Literaturfestival findet 2024 nicht statt. Das teilte das Festival am Donnerstag mit. „Nach 15 erfolgreichen Ausgaben ist es Zeit, das Harbour Front Literaturfestival organisatorisch, personell und finanziell neu aufzustellen, um auf diesem Wege eine langfristige Zukunft zu sichern. Da ein solcher Prozess bei laufendem Betrieb nicht umsetzbar ist, haben wir beschlossen, in 2024 kein Festival stattfinden zu lassen“, heißt es in der Mitteilung. Man werde die Zeit nutzen, „um mit Förderern und möglichen Kooperationspartnern Gespräche über die zukünftige Struktur und finanzielle Absicherung von Harbour Front zu führen“.