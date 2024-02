Hamburg. Letzter Göttingen-Auftritt von Kommissarin Lindholm. Es geht um das Dienstleistungsprekariat. Also, ein bisschen zumindest.

Während man noch denkt, das wäre ein „Tatort“ der Sorte sozial- und gesellschaftskritisch, gibt’s den ersten Dämpfer. Ein Paketdienst-Transporter ist in eine Menschenmenge gerast, es gibt Tote und Verletzte. Steuerte der Fahrer den Wagen in diesem Fall, in dem Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt, absichtlich in die Passanten? Der Chef des (fiktiven) Logistikunternehmens faltet seinen Subunternehmer zusammen, bei dem wiederum der im Koma liegende Fahrer als Subunternehmer arbeitete: „Bei DDP gibt es keine Amokfahrer, Terroristen oder sonstiges Fehlverhalten, das können wir uns einfach nicht leisten.“