Hamburg. Im Altonaer Museum wird die Familienschau eröffnet. Und was sagt die Zielgruppe dazu? Eine Tour mit Grundschülerinnen und -schülern.

Eine Ausstellung wie ein riesiges, knallgelbes Kinderzimmer: An den Wänden hängen gerahmt unzählige kleine bunte Büchlein, in einem Fernseher erzählen Buchhändler ihre Lieblingsgeschichten, gemütliche Sitzkissen laden zum Lümmeln und Lesen ein, kleine Zelte zum Verstecken. Und in der Mitte – das Highlight: eine Art Bällebad. Nur ist es nicht mit Kunststoffkugeln gefüllt, sondern mit „Pixi“-Büchern. Und da geht es auch gleich mit einem beherzten Sprung hinein für die sechs Grundschülerinnen und -schüler der Schule Alsterredder in Sasel. Sie sind am Dienstagvormittag gemeinsam mit Pressevertretern ins Altonaer Museum zu einer besonderen Jubiläumsfeier gekommen.