Hamburg. Monate im Voraus ist manches für den Winter 2024/25 bereits ausverkauft oder gut gebucht. Woran liegt das, wofür muss man sich beeilen?

Die Schoko-Weihnachtsmänner und Pfeffernüsse sind in den Supermarktregalen längst gegen süße Osterhasen ausgetauscht, die bunten Lichterketten sicher im Keller verstaut, da heißt es bereits: Jetzt schon (wieder) an den nächsten Winter denken – oder zu spät kommen. Jedenfalls, wenn es um Tickets für jahreszeitlich ganz besonders begehrte Konzerte und Märchen in Hamburg geht.