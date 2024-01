Hamburg. Herkunft von „Junges Mädchen“ wird seit drei Jahren untersucht. Der Erbe des jüdischen Unternehmers Robert Graetz fordert es zurück.

Ein junges Mädchen wird im seitlichen Profil dargestellt, sein blondes Haar ist zu einem Zopf gebunden, den Kopf schmückt eine Perlenkette. In der einen Hand hält es ein Gänseblümchen. Das Mädchen blickt geradeaus, sein Gesichtsausdruck wirkt gleichmütig, nur die Mundwinkel sind leicht nach oben gezogen. Das 28,5 mal 25 Zentimeter große Porträt „Junges Mädchen“, das in der Abteilung Klassische Moderne in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt ist, würde den meisten vermutlich kaum auffallen. Und doch ist um das Bild von Paula Modersohn-Becker (1876–1907) eine ernste Debatte entbrannt. Es steht im Raum, dass das Museum es nicht rechtmäßig in seiner Sammlung aufbewahrt.