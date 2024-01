Hamburg. Kampnagel plant mit umstrittener Wissenschaftlerin. Jetzt übt auch der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Kritik.

Der Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt Hamburg, Stefan Hensel, hatte dem Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag eine „politische Bankrotterklärung“ attestiert und ihn wie auch Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard heftig kritisiert. Hintergrund war die Einladung der britischen Wissenschaftlerin Zamzam Ibrahim auf einer Kampnagel-Konferenz zum Thema „Strategien im Klimadiskurs“. Ibrahim hatte dem Staat Israel, den sie als Apartheid-Regime bezeichnet, in Social-Media-Posts zuvor Genozid an den Palästinensern vorgeworfen und war für die sogenannte BDS-Kampagne gegen Israel (Boykott, Desinvestition und Sanktionen) eingetreten. Nun geht die von Hensel angestoßene Debatte in die nächste Runde.