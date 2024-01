Hamburg. Zugezogene Schnösel in Hongkong, ein großer Verlust, ein Schuldkomplex: Eine Sechsteiler erzählt von Gastarbeitern und ihren Dramen.

In den besseren Momenten ist „Expats“ ansatzweise ein Sittenbild der internationalen Schickeria, die in Hongkong überprivilegiert rauschende Feste feiert und opulente Dinnerabende veranstaltet. Während draußen die gegen China gerichtete Demokratiebewegung zugange ist, mit jungen Leuten, die mehrheitlich westlich orientiert sind. Neben den Studenten sind es noch mehr die Bediensteten, die in dem im Jahr 2014 spielenden Sechsteiler in den Blick rücken – und doch sind die Einheimischen hier grundsätzlich nur Randfiguren. Die Amazon-Prime-Produktion beruht auf der Romanvorlage von Janice Y. K. Lee („The Expatriates“), und die konzentriert sich vor allem auf die aus dem Westen stammenden Gastarbeiter der Eliteklasse.