Lotto King Karl: Übler Glättesturz – Hamburger Kultmusiker sagt Konzerte ab

Hamburg. So hatte sich Gerrit Heesemann, besser bekannt als Lotto King Karl, die Vorweihnachtszeit nicht vorgestellt. Der 56 Jahre alte Musiker („Hamburg, meine Perle“) und ehemalige Stadionsprecher des HSV ist Opfer des Wintereinbruchs in Hamburg geworden. Nach der „Movie meets Media“-Party im Hotel Atlantic stürzte der Hamburger am Mittwochabend derart unglücklich, dass er sich einen dreifachen Fußbruch zuzog. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Sobald die Schwellung zurückgegangen ist, muss der Kultmusiker unters Messer. Bei Facebook postete Lotto Bilder aus dem Krankenhaus, wie sein Bein mit Metallrohren und Drähten fixiert wurde. An Konzerte ist also vorerst nicht zu denken.

Lotto King Karl muss nach schwerem Glättesturz Konzerte im Norden absagen

Die schwere Verletzung hat auch Konsequenzen für seine Fans. Lotto King Karl muss die Konzerte am Freitagabend im Riders Café in Hannover ebenso absagen wie seinen Auftritt im Capitol in Hannover am 15. Dezember. Ob noch weitere Auftritte verschoben werden müssen, klärt der Musiker nun mit seinem Management.

Bei Facebook schrieb Lotto, dass das Konzert in Hannover am 16. Februar nachgeholt werden soll. Der ausgefallene Auftritt in Lübeck soll nun am 8. April 2024 stattfinden.

Fans von Lotto King Karl zeigen sich verständnisvoll – und senden Genesungswünsche

Dass er dann mit gewohnter voller Energie über die Bühne fegt, ist unwahrscheinlich. Die Genesung soll mehrere Monate dauern. Zunächst sind Krücken und Reha angesagt. „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir etwas gebrochen“, schrieb Lotto auf seiner Social-Media-Seite und fügte an: „Wir holen das nach, so schnell es geht, das ist ja klar! Auf Krücken, mit dem Kopf unter dem Arm oder irgendwie, sobald ich klarkomme. Ich hoffe, Ihr seid nicht zu sehr enttäuscht, aber ich habe es leider gerade nicht anders!“, so der Hamburger.

Seine Fans zeigen sich verständnisvoll, haben unzählige Genesungswünsche gepostet. „Vielen lieben Dank, Leute, es ist überwältigend, was Ihr mir schreibt! Ich werde wieder aufstehen – aber es wird noch dauern. Und auftreten natürlich auch – sobald ich wieder auftreten kann“, schrieb der Kultmusiker.

Seinen Humor hat der Entertainer trotz seiner schweren Verletzung noch nicht verloren. Seinem Bandkollegen Jörn Heilbut gratulierte er im typischen Lotto-Style: „Happy birthday, Koile, und bis hoffentlich sehr schnell wieder, sobald man mir den Elbtower wieder aus dem Bein geschraubt hat!“