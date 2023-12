Foto: Ben Kriemann / picture alliance / PIC ONE

Sarah Connor (43), bürgerlich Sarah Terenzi-Fischer, hat von Delmenhorst aus immer wieder die deutsche Pop-Gemeinde umarmt. Am Nikolaustag singt sie in der Barclays Arena.

Delmenhorsterin kommt mit Vorweihnachts-Hits, Anastacia mit der „Night Of The Proms“ –auch in kleineren Hallen geht‘s rund.