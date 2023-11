Ein Mann steht in einem leeren Schwimmbecken in Kapstadt. Das Bild, das 2017 aufgenommen wurde, ist Teil der Ausstellung „Water Pressure. Gestaltung für die Zukunft“ im Museum für Kunst und Gewerbe. In Kapstadt wurde die Verwendung von Trinkwasser zur Befüllung von Swimmingpools verboten. Die Stadt hatte 2018 mit der bis dato schlimmsten Dürre zu kämpfen.