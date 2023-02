29.01.2023, Schleswig-Holstein, Brokstedt: Kerzen und Blumen stehen und liegen im Bahnhof Brokstedt in einem Wartehäuschen. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am 25.01.2023 in Brokstedt zwei junge Menschen getötet und fünf verletzt worden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++