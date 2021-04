Pandemie Corona in Hamburg: Kita-Notbetrieb und Schul-Testpflicht

Kitas gehen von Dienstag an wieder in den Notbetrieb. Derzeit sind 16 Einrichtungen geschlossen.

Nur wer zwingend darauf angewiesen ist, darf Kita-Kinder in Betreuung geben. Fast 500 Infektionen an Schulen in zwei Wochen.