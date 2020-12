Hamburg. Es ist merklich kälter geworden, und deshalb will niemand gern lange im Freien warten. Die Kassenärzt­liche Vereinigung (KV) Hamburg hat deshalb ihre Angebote angepasst, um die Behandlung von Infekten für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu machen. „Wir haben in den letzten Wochen in den Notfallpraxen immer mehr Probleme gehabt, infektiöse von nicht infektiösen Patienten zu trennen, da gab es mitunter längere Warteschlangen“, sagt Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der KV Hamburg.

Wer unter Symptomen eines Atemwegsinfekts leidet, hinter denen sich ja eine Corona-Infektion verbergen kann, werde nun außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten ausschließlich in den Notfallpraxen Altona (Stresemannstraße 54) und Farmsen (Berner Heerweg 124) behandelt. Alle Patienten mit anderen gesundheitlichen Problemen müssen sich nun außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten an Notfallpraxen von Krankenhäusern wenden, also am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), in der Asklepios Klinik Harburg und im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift.

„Wir glauben, dass wir den Menschen so schneller helfen können“, sagte Plassmann. Die Öffnungszeiten der Notfallpraxen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 24 Uhr, Mittwoch von 13 bis 24 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 7 bis 24 Uhr.

Die Hamburger Vertrags- und Verbandsärzte hätten sich seit Beginn der Pandemie in ihren Praxen darauf eingestellt, die möglicherweise verdächtigen Patienten von anderen zu trennen und beispielsweise Infektsprechstunden eingeführt, sagt Dr. Dirk Heinrich, HNO-Arzt und Vorsitzender der Vertreterversammlung der KV.

Halsschmerzen, Fieber, Husten und Riechverlust seien wichtige Indikatoren für eine Infektion mit Covid-19. Diese Trennung der Patienten werde nun auch in den Notfallpraxen vorgenommen.

Darüber hinaus haben Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen die Möglichkeit, sich direkt an eine Arztpraxis zu wenden. Die KV habe die Ärzte schon vor Längerem gebeten, ihre Infektsprechstunden zu melden, sagt Plassmann. Von dem Angebot werde aber noch sehr verhalten Gebrauch gemacht, vielleicht sei es noch zu wenig bekannt.

Termine unter 116 117, per App oder Internet

„Aber das wollen wir jetzt ändern. Wer keinen Hausarzt hat oder dieser Hausarzt keine Infektsprechstunde anbietet, kann sich einen Termin geben lassen“, so der KV-Vorsitzende. Das sei telefonisch über die Terminservicestelle der KV unter 116 117 möglich, aber auch über die gleichnamige App 116117 und über die Internetseite 116117.de. „Keiner soll fürchten, dass er lange auf einen Termin warten muss“, sagt Plassmann. Nach Angaben der KV stehen derzeit 70 Arztpraxen bereit, die diese Patienten aufnehmen können – über das Hamburger Stadtgebiet verteilt.

Demnächst würden von den 1200 Hausärzten und Hunderten weiteren Internisten und HNO-Ärzten noch deutlich mehr diesen Service anbieten. Die Nachfrage laufe jetzt erst an. Derzeit wird laut Plassmann nur einer von 20 angebotenen Terminen für Infektsprechstunden tatsächlich wahrgenommen.

Test: Man bekommt Dutzende Termine zur Auswahl

Ein schneller Test des Abendblatts ergibt, dass man Dutzende Termine innerhalb eines Tages im näheren Umkreis finden kann. Man gibt lediglich Postleitzahl und E-Mail-Adresse ein, dann bekommt man einen Vermittlungscode und kann einen Termin auswählen.

Nicht jede Atemwegserkrankung sei auf Corona zurückzuführen, sagt der HNO-Arzt Heinrich. Beispielsweise sei bei einer Mandelentzündung kein Nasen-Rachen-Abstrich nötig, „denn Mandelentzündung ist kein Indiz für Corona“. In den meisten Fällen werde aber ein Test gemacht – seiner persönlichen Erfahrung nach in etwa 85 bis 90 Prozent der Fälle, so Heinrich. Dabei handle es sich um einen PCR-Test, nicht um einen Antigen-Schnelltest. „Lieber einmal zu viel testen als einmal zu wenig“, sagt der Mediziner.

Kontaktbeschränkungen und das Tragen der Alltagsmasken verhindern aber nicht nur Ansteckungen mit dem Coronavirus, sondern hätten einen weiteren positiven Effekt, betont Plassmann: „Atemwegsinfekte sind im auslaufenden Herbst nicht so häufig und nicht so stark wie in den Jahren zuvor.“ Soweit er von seinen Kollegen höre, gebe es nur etwa halb so viele Atemwegsinfekte wie üblicherweise, sagt auch Heinrich. Die echte Virus-Grippe sei noch nicht da, die komme typischerweise erst im Januar, Februar. „Ich bin auch sehr gespannt, wann sie ins Land kommt und wie sie sich dann verbreitet.“

Magen-Darm-Viren verbreiteten sich ebenfalls weniger, auch weil man keine Hände mehr schüttle oder die Türklinken mit dem Ellbogen öffne. Dann sei das Virus am Ärmel, so Heinrich und fügte drastisch hinzu „und nicht am Finger, mit dem wir alle anschließend in der Nase bohren.“ Es gebe derzeit beispielsweise viel weniger Infektionen mit Noroviren, was sehr positiv sei: „Die Hausärzte haben davon berichtet, dass dieser Rückgang am dramatischsten in den Pflegeheimen ist, die ja Brutstätten für so etwas sind“, sagte Heinrich, weil auch dort stark auf Distanz geachtet werde.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat dazu konkrete Zahlen parat: Wurden in den ersten elf Monaten 2019 noch 1349 Norovirus-Infektionen verzeichnet, waren es 2020 bislang 457. Leonhard: „Man sieht: Unser geändertes Verhalten wirkt sich nicht nur auf das Coronavirus aus, sondern auch auf alle anderen Viren – und zwar positiv."