Hamburg. Bei der AfD in Hamburg gibt es offenbar parteiinternen Zwist, der nun in einem Austritt geendet ist. Wie die Bürgerschaftsfraktion am Montagabend mitteilte, ist der AfD-Abgeordnete Detlef Ehlebracht (57) "heute aus persönlichen Gründen aus Fraktion und Partei ausgetreten". Er wolle, so die Mitteilung der AfD, sein Mandat als fraktionsloser Abgeordneter behalten.

Damit hat die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft nun sechs Mitglieder. Der Status als Fraktion sei nicht betroffen, so die AfD. Die Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann und Alexander Wolf teilten mit, sie bedauerten Ehlebrachts Schritt. Sie hielten ihn für falsch. "Da Herr Ehlebracht für die AfD in die Bürgerschaft eingezogen ist, fordern wir ihn auf, dass er sein Mandat niederlegt. Die AfD wurde für fünf Jahre gewählt und unsere Wähler können sich sicher sein, dass wir uns weiterhin mit aller Kraft für die Belange der Bürger Hamburgs einsetzen werden.“

AfD-Abgeordneter verlässt Hamburger Fraktion

Ehlebracht ist bislang Fachsprecher für Stadtentwicklung und Verkehr. Er sitzt seit 2015 in der Bürgerschaft und hat sein Mandat in der Wahl 2020 bestätigt. Die AfD hat im Frühjahr 5,3 Prozent der Stimmen erzielt.

Am Wochenende hatte ein Parteitag der AfD in Kalkar (NRW) tiefe Risse in der Partei gezeigt, wenn nicht eine Spaltung angedeutet. Dabei ging es vor allem um eine Rede von AfD-Chef Jörg Meuthen.