Hamburg. Das ist mal ein kleiner Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten: Die Steuereinnahmen der Stadt Hamburg sollen nicht ganz so stark einbrechen, wie bislang befürchtet. Statt bei knapp fünf Milliarden Euro soll das Minus in den Jahren 2020 bis 2024 „nur“ bei rund 4,5 Milliarden Euro liegen. Das ist das etwas überraschende Ergebnis der November-Steuerschätzung, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag im Rathaus vorgestellt hat.

Demnach werden der Stadt für das laufende Jahr Steuereinnahmen von 11,6 Milliarden Euro vorausgesagt – das wären zwar 333 Millionen Euro mehr als noch bei der Sonder-Steuerschätzung im September prognostiziert. Aber immer noch gut eine Milliarde weniger als vor der Corona-Krise, im November 2019, erwartet worden war (12,7 Milliarden).

Ähnlich sieht die Prognose der Experten für die kommenden drei Jahre aus: Dann sollen die Einnahmen stets leicht über den Erwartungen im September liegen, aber dennoch erheblich unter den Schätzungen aus der Vor-Krisen-Zeit.