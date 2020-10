Hamburg. Die Hamburger Linken-Bundestagsabgeordnete Żaklin Nastić und Keyvan Taheri, Linken-Abgeordneter in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, sind neue Vorsitzende des Hamburger Landesverbands der Linken. Auf dem Landesparteitag in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld votierten 77 von 123 Delegierten für Nastić.

Das entspricht einer Zustimmung von nur 63,1 Prozent. Die 40 Jahre alte Politikerin aus Langenhorn war bereits von 2016 bis 2018 Landessprecherin der Linken in Hamburg. Bei ihrer ersten Wahl vor vier Jahren hatte Nastić allerdings 88,4 Prozent Zustimmung erhalten.

Nastić fast 13 Jahren Mitgliedschaft bei den Linken

Mehrere Delegierte, unter ihnen Linken-Bürgerschaftsfraktionschefin Sabine Boeddinghaus, fragten Nastić am Sonntag, wie sie die herausfordernde Arbeit als Bundestagsabgeordnete mit den Aufgaben als Landessprecherin unter einen Hut bekommen wolle. Diese Frage gerade von Boeddinghaus sei etwas irritierend, antwortete Nastić, da sie während ihrer ersten Amtszeit als Landessprecherin von Boeddinghaus „massiv unterstützt“ worden sei, für den Bundestag zu kandidieren.

Nach fast 13 Jahren Mitgliedschaft bei den Linken kenne sie die Strukturen der Partei sehr gut und habe von der Bezirksebene aufwärts „vielfältige Erfahrungen gesammelt“, sagte Nastić. Auch wenn sie viel in Berlin arbeite, gelte immer noch: „Ich lebe hier, meine Familie und Freunde und meine Partei sind hier.“ Sie spüre einen starken Rückhalt aus den Reihen der Hamburger Linken, werde nicht erneut für den Linken-Bundesvorstand kandidieren und sich stattdessen wieder stärker in der Hansestadt engagieren.

Für Keyvan Taheri als neuen Linken-Landessprecher stimmten am Sonntag 67 von 123 Delegierten. Das entspricht einer Zustimmung von 54,5 Prozent. Der 45-Jährige aus Winterhude erklärte, er wolle die Vernetzung der Linken in den Bezirken und Stadtteilgruppen vorantreiben.