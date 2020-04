Hamburg. Die Hamburger Justizbehörde schränkt die Strafvollstreckung wegen der Coronapandemie weiter ein. Gefangene, die eine Haftstrafe von bis zu 18 Monaten verbüßen, sollen vorübergehend entlassen werden, wenn dies nach Einzelfallprüfung zu verantworten ist. Von der Regelung können bis zu 60 der rund 1800 Inhaftierten betroffen sein.

Ziel der Maßnahme ist es, räumliche Kapazitäten für die Einrichtung von Isolierungsstationen in allen Vollzugsanstalten für den Fall zu schaffen, dass die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auch in den Haftanstalten steigt. Außerdem soll auch die Aufnahmequarantänestation in der Untersuchungshaftanstalt erweitert werden.

Justizsenator: "Die Strafen sind nicht vom Tisch"

„Im Vollzug geht es darum, die Bediensteten und Gefangenen bestmöglich vor einer Coronainfektion zu schützen. Wir handeln konsequent, damit unsere Justizvollzugsanstalten hier für alle Fälle gut aufgestellt sind“, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne).

Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass der Vollzug auch in der Krise funktioniere. „Diese neue Maßnahme betrifft maximal 60 Gefangene und wir achten darauf, dass sie nach sehr strengen Kriterien ausgewählt werden. Und fest steht auch, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist. Die Strafen sind nicht vom Tisch“, sagte der Justizsenator.

Gewalt- oder Sexualstraftäter bleiben hinter Gittern

Eine vorübergehende Haftentlassung bei Verurteilungen von bis zu 18 Monaten soll nur unter folgenden Voraussetzungen in Betracht kommen: Der Gefangene darf nicht wegen eines Gewalt-, Waffen- oder Sexualdeliktes, wegen Delikten aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität oder gemeingefährlicher Straftaten verurteilt worden sein. In Betracht kommen unter anderem Männer und Frauen, die wegen Eigentums- oder Vermögensdelikten verurteilt worden sind.

Gegen den Gefangenen dürfen keine schweren Disziplinarmaßnahmen ausgesprochen worden sein, und er darf während der Haftzeit nicht erneut straffällig geworden sein. Andererseits müssen für den Gefangenen eine Unterkunft, die gesundheitliche Versorgung und der Lebensunterhalt außerhalb der Justizvollzugsanstalt gewährleistet sein.

In der vergangenen Woche hatte Justizsenator Steffen bereits angekündigt, dass die Vollstreckung von Haftstrafen bis zu drei Jahren vorläufig ausgesetzt ist. Der Jugendarrest ist derzeit aufgehoben, und Ersatzfreiheitsstrafen (etwa wegen fortgesetzten Schwarzfahrens) werden ausgesetzt.