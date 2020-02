Hamburg. Konnten Briefwahlstimmen bei der Bürgerschaftswahl manipuliert werden? Diesen Vorwurf erhebt zumindest der Briefwahl-Bezirksleiter Anselm Stolte. Ein blaues Siegel sollte sicherstellen, dass die Urnen unbeschadet durch die Nacht von Sonntag auf Montag kommen. Stolte bezweifelt die Wirksamkeit: Das Siegel lasse sich von den Urnen einfach abziehen und wieder aufkleben, ohne Rückstände zu hinterlassen, sagt er. Das führte er dem Abendblatt auf einer Plastiktonne vor. Nur wenn das Siegel ganz fest angedrückt werde, reiße es beim Ablösen. Der Briefwahlvorstand sei jedoch dahingehend nicht geschult worden.

In den Messehallen wurde die Hälfte aller Briefwahlstimmen Hamburgs ausgezählt. Am Sonntag nach 18 Uhr wurden nur die Landeslisten, am Montag auch die roten Wahlkreislisten-Stimmzettel ausgezählt. Stolte sagt, durch das nutz­lose Siegel sei eine Manipulation möglich gewesen. Er habe aber keinen Verdacht oder Hinweis darauf, dass tatsächlich Stimmen manipuliert worden seien. Zusätzlich zum Siegel wurden die Urnen mit einem Vorhängeschloss gesichert und in einen abgeschlossenen Raum gestellt.

Vorhängeschloss ist kein Hindernis

Den Schlüssel nahm Anselm Stolte ordnungsgemäß über Nacht mit nach Hause. „Das Vorhängeschloss stellt für jemanden, der sich auskennt, kein Hindernis dar“, kritisiert Stolte. Außerdem seien mehrere Auszählteams in der großen Halle mit etwa 500 Urnen zugange gewesen. Die Urnen eines Teams, das schon fertig war, hätten von einer Person aus einem anderen Team manipuliert werden können, sagt er.

Der Landeswahlleiter Oliver Rudolf wies die Kritik am Siegel zurück. Er selbst habe ein Mustersiegel vor der Wahl getestet. Es habe beim Ablösen wie erwartet Rückstände gegeben, und das Siegel sei gebrochen. Daraufhin wurden 4000 Siegel bestellt. „Erwartungsgemäß werden diese Siegel gleich hergestellt wie das Muster, das wir ausprobiert haben“, sagte Rudolf dem Abendblatt.

Ein Drittel der Hamburger hat die Möglichkeit genutzt, per Briefwahl abzustimmen. In den Messehallen wurden die Briefwahlstimmen der Bezirke Mitte, Eimsbüttel und Altona ausgezählt.