Hamburg. „Wir können stolz auf Hamburg sein“, diesen Satz hört Lars Haider am Wahlabend von fast allen Gästen. Dass die AfD nach ersten Hochrechnungen zunächst unter fünf Prozent blieb, kommentiert Kultursenator Carsten Brosda (SPD) so: „Das war die Sahne auf dem Kuchen.“ Das Kräfteverhältnis erfülle ihn mit Zufriedenheit.

Jan Melzer, Sänger der A-cappella-Gruppe LaLeLu, findet: „Wir haben eine hohe Schwarmintelligenz bewiesen und klug und sensibel gewählt.“

Der Vorsitzende der Hamburger Grünen-Fraktion, Anjes Tjarks, will nicht sagen, ob er sich vorstellen könnte, Wirtschafts- und Verkehrssenator zu werden. „Unser Ergebnis ist sensationell“, freut er sich. „Wir haben vieles richtig gemacht. Was ist ein Regierungsauftrag, wenn nicht das?“

Bürgerschaftspräsidentin freut sich über hohe Wahlbeteiligung

Melanie Leonhard führt als Vorsitzende der SPD die Sondierungen. Bürgermeister Peter Tschentscher werde natürlich auch dabei sein. „Gespräche mit den Grünen sind sehr naheliegend“, sagt sie. „Rot-Grün wird eine sehr große Koalition. Da müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir kein Vertrauen verspielen.“ Carola Veit (SPD), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, freut sich über das Ergebnis und die hohe Wahl­beteiligung: „Es ist ein guter Abend für die SPD, für die Stadt und für die Demokratie.“ Eine große Koalition sieht sie auch in der Verantwortung, Politik für die Menschen zu machen, die sie nicht gewählt hätten. Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) analysiert das Wahlergebnis so: „Die Hamburger lieben Zuverlässigkeit, Leute, die bescheiden sind und wissen, was sie wollen. Sie haben einen exzellenten Bürgermeister.“

Klarer Verlierer der Wahl ist die CDU. Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß sagt: „Es ist ein bitterer Abend für uns. Natürlich können wir jetzt nicht einfach so weitermachen.“ Er plant, für die nächsten Wahlkämpfe das Thema Klimaschutz zu besetzen. André Trepoll, der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion: „Wir sind in Hamburg keine Volkspartei. Wir müssen mutiger werden.“ Er geht davon aus, dass die CDU in die Opposition geht. Nach dem eindeutigen Wahlergebnis gehöre es sich nicht, auf eine Regierungsbeteiligung zu setzen. Zur großen Koalition mit den Grünen sagt er: „Wenn der Senat jetzt das Abendblatt kauft, gibt es gar keine Opposition mehr.“

Viele Erstwähler motiviert

Auf der jüngsten „Fridays for Fu­ture“-Demonstration seien mehr als 35.000 Leute gewesen, sagt Mitorganisator Arnaud Boehmann. „Unsere Leistung spiegelt sich darin, dass Menschen wegen des Klimaschutzes zur Wahl gegangen sind. Wir haben auch viele Erstwähler motiviert.“ Als Beisitzer hat Boehmann geholfen, Stimmen in der Hafen-City auszuzählen.

In der Kulturszene herrscht Freude über die rot-grüne Mehrheit. „Hoffentlich bleibt Carsten Brosda Kultursenator, mit ihm arbeitet man gerne zusammen“, sagt der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar. Amelie Deufl­hard, Intendantin von Kampnagel, findet: „Es ist ein klares Statement für die bisherige Regierung.“ Joachim Lux, der Intendant des Thalia Theaters, sieht die bürgerliche Mitte gestärkt.

Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, nimmt das Ergebnis als Wunsch nach Stabilität wahr. „Wenn Katharina Fegebank Wissenschaftssenatorin bliebe, wäre das gut. Alles andere aber auch“, sagt er. Die FDP hat den Verbleib in der Bürgerschaft wahrscheinlich verpasst. Bundes-Vize Katja Suding sieht mehrere Faktoren für das schlechte Abschneiden: „Durch Thüringen ist viel Vertrauen verloren gegangen. Aber ich bin stolz darauf, wie wir mit der Herausforderung umgegangen sind.“ Hamburgs FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels sieht auch das Duell zwischen Peter Tschentscher und Katharina Fegebank als Nachteil: „Die beiden Bürgermeisterkandidaten standen im Mittelpunkt.“

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sabine Boeddinghaus, ist zufrieden: „Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich finde es nicht schade, dass wir nicht regieren werden. In der Opposition haben wir viel Spielraum.“