Hamburg. Historisch, ein "Fest für die Demokratie" und "In Hamburg sagt man Tschüs" – in den sozialen Netzwerken gingen bereits nach der ersten Prognose um 18 Uhr die Kommentare im Sekundentakt ein. Explosionsartig feierte das Netz die vermeintliche Wahlschlappe der AfD, die bundesweit erstmals den Einzug ins Parlament verpassen könnte. "Somit war die #AfD ein #Vogelschiss in der Hamburger Geschichte!", schreibt beispielsweise Paul (ianer) bei Twitter.

Christoph Stanek fügt hinzu: "Auch wenn noch gezittert werden muss: Ich bin normalerweise kein Freund von übertriebenem Lokalpatriotismus. Bin aber mega Stolz auf mein Hamburg!" Gegen 20 Uhr waren allein unter dem Hashtag #HamburgWahl 50.000 Tweets gelistet.

Auch aus den anderen Bundesländern kamen Tausende Kommentare zu den ersten Hochrechnungen. "Danke #Hamburg! Ihr habt die Demokratie gewählt, ein Zeichen gesetzt, den Hass, die Diskriminierung abgewählt + dafür gesorgt das voraussichtlich die #AfD zum ersten Mal wieder ein Parlament verlassen muss!", schreibt Andreas Müller aus Bremerhaven.

Eine Userin aus Nordrhein-Westfalen schreibt via Twitter: "Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mal so weit kommt, dass ich als Nordrhein-Westfale nach einer #Buergerschaftswahl in HH das Bedürfnis habe eine Flasche Champagner aufzumachen."

Noch vor den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend war in den sozialen Medien eine klare Anti-AfD-Stimmung zu erkennen. Unter dem Hashtag #NoAfD forderten zahlreiche User, die AfD quasi abzuwählen. Raphael Brinkert schrieb: "Wenn die AFD heute aus dem Hamburger Landtag fliegt, spende ich der Hamburger Tafel 2020 Euro. Und du?" Ex-Fußballprofi Hans Sarpei antwortete: "Ich lege symbolisch 1949 Euro drauf!

Der Präsident der Hamburger Ärztekammer, der UKE-Neurochirurg Dr. Pedram Emami, hat auf seine Art die ersten Ergebnisse der Hamburg-Wahl bei Twitter kommentiert. Unter den Hashtags #HamburgRocks und #NoAfD schrieb Emami: „Wir weisen der Republik den Weg.“ Zuvor hatte der Nachfolger von Prof. Frank Ulrich Montgomery getwittert: „Die Bürgerschaft ist nicht die Spielwiese der Rassisten.“

Das schlechte Wahlergebnis der CDU, der deutliche Verlust bei der SPD und der Stimmenzuwachs bei den Grünen gingen regelrecht unter. "Aber dass die Wahl so vollkommen "ignoriert" wird, ist schon krass... Gab nicht mal Gratulationen o.Ä. an die Wahlsieger, sondern ging direkt los mit #noafd."

Ein am Rande diskutiertes Thema im Netz war das schlechte Wahlergebnis der die FDP – so mancher spekulierte, dass der Bundesparteivorsitzende Christian Linder zurücktrete, sollte seine Partei den Einzug in die Bürgerschaft verpassen.

Gegen 21 Uhr kippte allmählich die AfD-ist-raus-Stimmung im Netz und es begann ein Hoffen und Bangen: "Hoffen wir das Beste, noch sind es ja Hochrechnungen. Es wäre so wunderbar, wenn #noafd und #noAFDP beide raus wären."