Hamburg. Hat die Warburg-Bank Druck auf die Politik ausgeübt, um um eine Steuernachforderung von 47 Millionen Euro herumzukommen? Und hat die Politik in diesem Sinn Einfluss genommen? Um diesen Vorwurf, der seit Tagen die Schlagzeilen in Hamburg beherrscht, zu entkräften, geht das Bankhaus jetzt in die Offensive.

Die Anwälte der Haupteigentümer Max. M. Warburg und Christian Olearius, Otmar Kury und Klaus Landry, haben am Dienstag im Namen ihrer Klienten den Auszug aus dem Tagebuch von Olearius veröffentlicht, der vielfach als Indiz für die angebliche Kungelei zwischen Politik und Bank angeführt wurde. Aus Berichten der „Zeit“ und des NDR-Magazins „Panorama“ war bislang nur bekannt, dass sich Olearius über ein Treffen mit dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) im Herbst 2017 notiert haben soll, er deute Scholz so, dass Warburg sich keine Sorgen zu machen brauche.

Tatsächlich hat Olearius sich über das Gespräch am 10. November im Bürgermeisteramtszimmer des Rathauses aber noch etwas mehr notiert. Das Abendblatt zitiert nicht wörtlich aus dem Tagebuch, da es Bestandteil staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen in Sachen Cum-Ex ist – und daher nicht daraus zitiert werden darf.

Cum-Ex-Affäre: Entlastet das Warburg-Tagebuch Scholz?

Zunächst beschreibt der Warburg-Inhaber, er habe vom Sachstand bei Finanzbehörde und Staatsanwaltschaft berichtet. Dann kommt der entscheidende Satz: Er, Olearius, meine, Scholz’ zurückhaltendes Verhalten so auslegen zu können, dass Warburg sich keine Sorgen zu machen brauche.

Von diesem zurückhaltenden Verhalten war bislang keine Rede. Es ist zwar nur ein feiner Unterschied, aber: Die Beobachtung, dass der Bürgermeister zurückhaltend reagiert hat, unterstützt zumindest nicht die Unterstellung der Opposition, dass Scholz aufgrund dieses Gesprächs seinen damaligen Finanzsenator, den heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), angewiesen haben könnte, die Steuerrückforderung zu verhindern.

Eher dürfte diese Formulierung Scholz’ entlasten – wurde sie aus diesem Grund bislang verschwiegen? Scholz und Tschentscher hatten derartige politische Einflussnahme jedenfalls bislang vehement zurückgewiesen. Konkret zum Einzelfall äußern konnten sie sich nicht, da derartige Details dem Steuergeheimnis unterliegen. SPD und Grüne denken daher inzwischen sogar darüber nach, das Steuergeheimnis in diesem Fall aufzuheben, um für mehr Transparenz sorgen zu können.

Weiter notiert Olearius, dass die Deutsche Bank wohl geschont werde. Seine Interpretation, das nach dem Motto cui bono (Lateinisch für „Wem nützt es?“) auf Warburg abgelenkt werde, halte auch Scholz für wahrscheinlich. Diese Passage lässt sich so übersetzen: Scholz und Olearius waren beide der Einschätzung, dass eigentlich die Deutsche Bank, mit der Warburg bei den Cum-Ex-Geschäften zusammengearbeitet hatte, die Kapitalertragssteuer hätte abführen müssen, wohl aber schadlos aus dem Verfahren herauskommt, während Warburg den Schaden habe. Das ist bis heute die Darstellung des Bankhauses Warburg, die die Deutsche Bank ihrerseits aber bestreitet.

Kein Beweis gegen politische Einflussnahme im Cum-Ex-Verfahren

In seiner Erklärung geht Rechtsanwalt Kury, als langjähriger Präsident der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer einer der angesehensten Juristen der Stadt, hart mit der Berichterstattung ins Gericht: Es handele sich um „böswillig verfärbte, unwahrhaftige Behauptungen …, mit denen die Bürgerschaftswahlen in der Hansestadt in manipulierender, unzulässiger Weise beeinflusst werden sollen“, schreibt er. Er veröffentliche den Tagebuch-Auszug, „um der Öffentlichkeit zu dokumentieren, in welch schändlicher, verwerflicher Weise ein Beweismittel sinnentstellend verfälscht wurde“.

Ein Beweis, dass es keinerlei politische Einflussnahme auf das Cum-Ex-Verfahren gab, ist dieser Tagebuch-Auszug zwar auch nicht. Aber er dürfte der Debatte noch einmal neue Nahrung geben.