Hamburg. Das Unglück traf Andreas Grutzeck völlig unerwartet. Anfang Dezember vergangenen Jahres fuhr der CDU-Politiker mit dem Auto durch Groß Borstel, als er plötzlich seinen rechten Arm nicht mehr spürte. Mühsam gelang es ihm, an den Straßenrand zu fahren und zu stoppen. „Ich ahnte gleich, was geschehen war“, berichtet der 57-Jährige. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel brachte dann Gewissheit: „Meine rechte Gesichtshälfte hing herunter“, erinnert sich Grutzeck – deutliches Zeichen für einen Schlaganfall.

Eher reflexartig rief der Vater von zwei erwachsenen Kindern seine Ehefrau Christine an – eine Ärztin, die umgehend den Notarzt verständigte.

Keine Viertelstunde später lag An­dreas Grutzeck schon im UKE, wo die Ärzte einen mittelschweren Schlaganfall diagnostizierten. In zweifacher Hinsicht hatte der Politiker Glück im Unglück: „Die Hilfe kam schnell und professionell“, sagt er ernst. Und: „Nur rund einen Zentimeter von der betroffenen Stelle entfernt, und ich wäre ein Pflegefall geworden.“ Auch so eine bittere Wahrheit, mit der man als verantwortungsvoller, stets kerngesund erscheinender Familienvater erst einmal klarkommen muss.

Eine knappe Woche lang wurde der Patient stationär behandelt, dann begann schon die ambulante Phase mit intensiver Reha. Bis zu sechs Stunden musste Grutzeck unter Anleitung gegen die Folgen des Schlaganfalls ankämpfen – mit Sprach- und Bewegungsübungen und leichtem Sport. Eine Ochsentour.

Es gab keine Warnsignale

Die Ursache der schweren Erkrankung ist nach wie vor unklar. Grutzeck lebte stets gesund, Warnsignale hatte es nicht gegeben. Mittlerweile vermuten die Ärzte erblich bedingten Bluthochdruck in Kombination mit einem erhöhten Cholesterinspiegel.

Wer Andreas Grutzeck kennt und heute mit ihm spricht, merkt schnell, dass etwas (noch) nicht stimmt. Blass, ernst und etwas angespannt sitzt er in einem Café in seinem Wahlkreis – wirkt keineswegs so jugendlich-optimistisch wie auf den Wahlplakaten, die überall im Bezirk Altona stehen. Grutzeck spricht sehr konzentriert in normalem Tempo, gelegentlich wirkt es, als falle ihm eine Formulierung nicht gleich ein. In einem warmen Zimmer sei sein Sprechvermögen besser als bei einem kalten Außenterminen, weil die Muskulatur dann entspannter sei, berichtet er.

Nun war Dampfplauderei nie seine Sache – und die Botschaften, auf die es ihm ankommt, kann er nach wie vor überzeugend und nachdrücklich rüberbringen. In einem halben Jahr werde er wieder „ganz der Alte“ sein, haben die Ärzte gesagt – das ist eine Perspektive, von der andere Erkrankte nur träumen können. Auf Facebook hat er seine Krankheit öffentlich gemacht, ansonsten will er damit nicht hausieren gehen.

Schon sehr lange engagiert sich An­dreas Grutzeck in der hamburgischen Kommunalpolitik. Rechnet man seine Zeit in der Jungen Union hinzu, ergeben sich mehr als 40 Jahre CDU-Arbeit für Altona. Grutzeck ist stellvertretender Vorsitzender der Altonaer Bezirksversammlung und Sprecher der Fachausschüsse Soziales und Regionale Stadtteilentwicklung.

Das bedeutet Kärrnerarbeit im Dienste für die Menschen vor Ort. Stundenlange Sitzungen für Themen, die Außenstehende als Kleinkram sehen mögen, die aber nun mal auch abgearbeitet werden müssen. Polit-Glamour sieht sicherlich anders aus – gerade für einen Christdemokraten in der SPD-Hochburg Hamburg.

Grutzeck kämpft trotz seiner Erkrankung unverdrossen weiter

Nichtsdestotrotz sagt Grutzeck, dass ihm der Einsatz an der Basis liege und ihm immer viel gegeben habe. Aktuell sieht er – logischerweise abhängig vom Wahlergebnis – eine Chance auf den Einzug in die Bürgerschaft. Und trotz seiner Erkrankung kämpft er unverdrossen weiter dafür. Er besucht Diskussionsveranstaltungen, nimmt an Sitzungen teil und steht an Infoständen – „auch wenn ich nach zwei Stunden Flyer-Verteilen ziemlich fertig bin“.

Auf Spekulationen darüber, ob die jahrelange Doppelbelastung – er arbeitet hauptberuflich als Immobilienmakler – die Erkrankung mit verursacht haben könnte, will sich der Osdorfer nicht einlassen. Im Gegenteil. Statt einen Vortrag über seinen aufreibenden Einsatz im Wahlkampf anzustimmen, bleibt er auch hier ehrlich und realistisch: „Das mit dem Stress ging damals eigentlich. Es gab zwar viel zu tun, aber davon bekommt man ja nicht automatisch einen Schlaganfall“, ist alles, was er dazu zu sagen hat.

Das Gespräch kommt auf den Harburger SPD-Politiker Matthias Czech, der, von einem Schlaganfall gezeichnet, im Rollstuhl sitzt und kürzlich von Musiker Jan Delay und Moderator Jan Böhmermann wegen seines Aussehens verspottet wurde. Beide hatten zwar nichts von Czechs Schicksal gewusst und sich schnell entschuldigt, aber ihr Verhalten sei trotzdem „zynisch und destruktiv“, findet Grutzeck. „Es ist leicht, Politiker lächerlich zu machen, die auf einem Plakat nicht gut rüberkommen“, sagt er. Und dann: „Kann schon sein, dass ich beim Thema Behinderung noch dünnhäutiger geworden bin als früher.“

Gesprächspartner dachten, Grutzeck sei angetrunken

In seiner Funktion als sozialpolitischer Sprecher kümmert sich Grutzeck seit Jahren um die Schwachen der Gesellschaft – besonders das Schicksal der Obdachlosen beschäftigt ihn. Kann er sich seit seinem Schlaganfall und den damit verbundenen Einschränkungen besser als vorher in diejenigen hineinversetzen, die mühsam und beladen durchs Leben gehen müssen? Die Frage böte einem gewieften Politiker alle Möglichkeiten für eine werbewirksame Antwort, in der dann von ganz neuen Erfahrungen und viel Demut die Rede sein könnte. An­dreas Grutzeck denkt lange nach – und antwortet sachlich.

„Eigentlich nicht“, bekennt er. „Das wäre ja auch vermessen, denn mir geht es ja wieder ziemlich gut, und ich habe eine klare Perspektive.“ Dann fallen ihm doch noch die vielsagenden, verstohlenen Blicke von Gesprächspartnern ein, mit denen er in der frühen Phase der Erkrankung im Wahlkampf zu tun hatte. „Mancher mag gedacht haben, dass ich angetrunken war oder irgendetwas genommen hatte“, überlegt er, „das war schon eine neue Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Und auf den ganzen Rest natürlich auch.“

