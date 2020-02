Hamburg. Die FDP in der Bürgerschaft hat wegen der schweren Vorwürfe gegen den Hamburger Senat wegen des Umgang mit den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses beantragt. „Die Bürger sollten schon erfahren, ob der frühere Finanzsenator und heutige Bürgermeister Tschentscher ihr Steuergeld einer großen Privatbank quasi ‚geschenkt‘ hat. Wir fordern lückenlose Aufklärung, ob Tschentscher 2016 als damaliger Finanzsenator Steueransprüche in Höhe von 47 Millionen Euro hat verjähren lassen“, sagte die Fraktionsvorsitzende der FDP, Anna von Treuenfels.

Ob es noch vor der Wahl eine Sondersitzung des 23-köpfigen Gremiums geben wird, entscheidet dessen Vorsitzender Mathias Petersen (SPD). Weil die letzte Sitzung nicht länger als einen Monat her ist, können ihn die Mitglieder nicht dazu zwingen – es liegt also in seinem Ermessen.

Hat der Senat die Bürgerschaft belogen?

Wie berichtet, war es Ende 2016 zur Verjährung einer Forderung des Finanzamtes gegenüber Warburg in Höhe von rund 47 Millionen Euro gekommen. Eine weitere Verjährung ein Jahr später war nur durch das Eingreifen des Bundesfinanzministeriums verhindert worden.

Außerdem gibt es politischen Wirbel um ein Treffen des damaligen Bürgermeisters Olaf Scholz im November 2017 mit dem Inhaber der Bank, Chrstian Olearius. Scholt hatte das Treffen eingeräumt, aber betont, dass er keinerlei Einfluss auf das Steuerverfahren genommen habe. Der Senat hatte auf die Anfrage der Linken, ob es Treffen von Senatsmitgliedern mit Vertretern der Bank in Zusammenhang mit dem Steuerverfahren gegeben habe, mit „Nein“ geantwortet.

Seitdem steht der Vorwurf der Lüge im Raum. Vertreter aller Oppositionsparteien und der Grünen fordern umfassende Aufklärung.