Hamburg. Mehr bezahlbarer Wohnraum, weniger Autos und Parkplätze: Dadurch soll die Hamburger City nach den Vorstellungen des Senats attraktiver werden – auch für Kunden, die sonst in den Onlinehandel oder in das geplante Einkaufszentrum in der HafenCity abwandern würden.

„Die gesamte Innenstadt vom Verkehr zu befreien, ist ein Vorschlag der in der Praxis nicht umzusetzen ist – wir gehen schrittweise voran“, sagt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er hat die Pläne – zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl – gemeinsam mit Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) und Oberbaudirektor Franz-Josef Höing vorstellt.

Jungfernstieg: Keine Privatautos mehr

Hamburg: Neugestaltung am Jungfernstieg

Foto: moka-studio/moka-studio 2020

Demnach sollen auf dem Jungfernstieg keine privaten Autos mehr fahren und mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer entstehen.

Immer am Wochenende sollen Teile des Neuen Walls und der Großen Bleichen – also das Passagenviertel – zur Fußgängerzone werden. Am Rathaus sollen die Kleine Johannisstraße und ein Teil der Schauenburgerstraße, die in einem Pilotversuch bereits drei Monate lang gesperrt waren, bald dauerhaft autofrei bleiben. Tschentscher: „Wir achten darauf, dass hierdurch keine neuen Staus entstehen und die Menschen noch besser mit Bussen und Bahnen in die Innenstadt kommen.“

Mönckebergstraße: Busverkehr wird verlegt

Um die für Privatautos schon gesperrte, aber von Bussen befahrene Mönckebergstraße zu entlasten, soll der Busverkehr auf die Steinstraße verlegt werden. Auch im Kontorhausviertel, am Rathaus und am Gertrudenkirchhof sollen künftig kaum noch Autos parken dürfen. Für weitere Teile der Innenstadt soll geprüft werden, wo Parkplätze wegfallen können. Die frei werdenden Flächen sollen begrünt und „aufgewertet“ werden. Sieben weitere zentrale Orte sollen umgestaltet werden.

So ist beispielsweise ein neuer Park neben dem Hauptbahnhof geplant. Zu diesem Zweck sollen die Gleise vor dem Museum für Kunst und Gewerbe überbaut werden und einen begrünten „Deckel“ erhalten.

Zudem will der Senat die Investoren bei allen künftigen Bauprojekten in der City zu einem bestimmten Anteil preiswerter Wohnungen verpflichten. Diese Vorschläge sind eine Antwort auf einen „Hilferuf“ von 2019. Das „Bündnis für die Innenstadt“, eine Allianz aus Vertretern der Wirtschaft, hatte die Stadt aufgefordert, mehr für die City zu tun.