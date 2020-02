Hamburg. Es hat Bürgerschaftswahlkämpfe gegeben, in denen die Schulpolitik stärker im Blickpunkt stand als in diesem. Dass am 23. Februar 2020 voraussichtlich kein Bildungsthema wahlentscheidend sein wird, liegt auch daran, dass sich SPD, Grüne, CDU und FDP auf eine Verlängerung des Schulfriedens um weitere zehn Jahre bis 2025 verständigt haben. Dabei hatte es eine Zeit lang so ausgesehen, als ob die CDU die Forderung nach einer Rückkehr zum längeren Weg zum Abitur am Gymnasium zu einem Topthema im Wahlkampf machen könnte. Die christdemokratischen Parteifreunde in Schleswig-Holstein hatten damit 2017 den Wahlkampf noch drehen können.

Dass der vermeintliche Wahlkampfschlager nun in der Schublade bleibt, liegt in erster Linie an CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg. Der Bundestagsabgeordnete und Familienpolitiker war nicht bereit, um eines vermeintlich zugkräftigen Themas willen das von der CDU einst mit eingeführte Zwei-Säulen-Modell aus Gymnasium mit G 9 und Stadtteilschule mit dem um ein Jahr längeren Weg zum Abitur zu gefährden.

CDU steht zum Schulfrieden

„Den Schulfrieden zu verlängern ist nach wie vor die richtige Entscheidung“, sagte Weinberg dem Abendblatt. „Das heißt aber nicht, dass die CDU keine Kritik an der rot-grünen Schulpolitik hat. Im Schulsystem wird zu viel repariert, und es wird zu wenig investiert.“ Die CDU sieht Reform- und Entwicklungsbedarf vor allem in der frühkindlichen und vorschulischen Bildung.

„Fast 20 Prozent der Grundschüler erfüllen am Ende von Klasse vier nicht die Mindestanforderungen im Lesen, Schreiben und Rechnen“, sagte der Unions-Spitzenkandidat. Eine Ursache mag darin liegen, dass mehr als jeder vierte Schüler zu Hause kaum oder gar nicht Deutsch spricht. Weinberg nennt zwei weitere alarmierende Zahlen: 15 Prozent der Viereinhalbjährigen, die in Hamburg Jahr für Jahr auf ihren Entwicklungsstand hin getestet werden, haben einen ausgeprägten Sprachförderbedarf und zwölf Prozent einen weitergehenden Sprachförderbedarf.

Übergang von der Kita in die Schule eine Nahtstelle

„Das Leistungsspektrum der Schülerinnen und Schüler klafft auseinander. Wir haben Fünfjährige, die schon auf dem Stand von Zweitklässlern sind, und Zweitklässler auf dem Stand von Fünfjährigen“, sagte Weinberg. Für die CDU ist daher der Übergang von der Kita in die Schule eine zentrale Nahtstelle der Bildungspolitik. „Wir brauchen eine enge strukturelle, personelle und inhaltliche Verzahnung von Elementar- und Primarbereich, also Kita und Grundschule.“

Die CDU will dem Konzept des Bildungshauses in Hamburg neuen Schwung verleihen, das den gesamten Altersabschnitt vom Kita-Eintritt bis zum Grundschulende in den Blick nimmt, also Kinder von drei bis zehn Jahren aufnimmt. „Unser Ziel ist es, in jedem Bezirk mindestens ein neues Bildungshaus zu entwickeln“, sagte Weinberg. Eine Kita und eine Grundschule arbeiten unter der Bezeichnung Bildungshaus eng zusammen, wobei es nicht zwingend einen gemeinsamen Standort geben muss. Wichtig ist aus Weinbergs Sicht das „ideelle Dach“ der beiden Institutionen. Die räumliche Nähe erleichtere allerdings die Kooperation aus organisatorischen und zeitlichen Gründen und erhöhe die Spontaneität der Zusammenarbeit.

Bislang gibt es nur das Bildungshaus Lurup: Seit 2007 arbeiten die Grundschule Langbargheide und die Kita Moorwisch eng zusammen. Mehrere Gruppen werden durch ein Team von Fach- und Lehrkräften aus Kita und Grundschule betreut. Mindestens eine Gruppe wird in der Kita, die anderen werden in der Schule untergebracht. Der Unterricht erfolgt in jahrgangsgemischten Klassen – von Jahrgangsstufe null bis zwei oder null bis drei.